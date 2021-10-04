Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu dönemi başladı

Belözoğlu , "Başakşehir'de futbolcu olarak şampiyonluk yaşayamadınız. Teknik adam olarak bu hedefi koyuyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Başakşehir çıtayı çok yükseğe çekti. Şampiyonluğu Okan Hoca ile yaşadı, Abdullah Hoca'nın inşaa ettiği Okan Hoca'nın devam ettirdiği zorlu bir görev beni bekliyor. Aykut Kocaman gibi çok değerli, futbolculuğuna ve teknik adamlığına şahit olduğum benim için çok değerli bir insandan bu görevi devralıyorum. Belki insanların kafasında diğer takımlar gibi ligi ilk 10'da bitirmek gibi hedefler olabilir ama ben Başakşehir Ailesi'nin her daim ligin ilk 3-4'ünde hedef koyduğunu bildiğimden burada hedefimiz yine üstlere oynamak. Allah nasip ederse Okan Ağabey'e nasip olanı, futbolculuğumda yaşayamadığımı teknik adam olarak yaşamak. Ben burada kulübün genlerine hakim olan biri olarak bunu çok iyi biliyorum. Burada başarı istenir, arzulanır o yüzden camianın benden istediğini biliyorum. Elimden geldiğince bunun için mücadele edeceğim."

Belözoğlu, pro lisansının olmadığının hatırlatılması üzerine ise, "Türkiye'de pro lisans konusu özellikle ben hoca olmaya karar verdikten sonra daha çok konuşulmaya başlandı. Herhalde bir yerlere temas ettik. Avrupa'da oynayan bir çok futbolcu futbol oynarken teknik adamlık lisansı eğitimleri alabiliyor, TFF bu hakkı tanımıyor. Ne yazık ki benim ülkemde futbolu geç bırakmak dezavantaj oluşturuyor. Benim elimde A lisansım var, TFF'nin getirdiği belirli kurallar var. Onu doldurmak adına çok kısa bir sürem kaldı. O süre tamamlanınca pro lisans kursuna yazılacağım. Pro lisans kursuna girince pro lisanslı hoca olarak görülüyorsunuz. Bir an önce sahaya motive olup lisans problemini aşacağımız ekibimizde isimler mutlaka olacak. Kimler olacağını daha sonra söyleriz. Evet pro lisansım yok ama Türkiye'de pro lisansı olmayan teknik adamlar da var. Biz de bu yoldan başlangıç yaptık lisansı bir şekilde alacağız. Başakşehir Ailesi'nin hedeflerine uygun bir oyun oynatırız benim gönlümdeki bu." açıklamasında bulundu.

Emre Belözoğlu, futbol anlayışıyla ilgili olarak ise, "Futbola bakışımı sorarsanız Medipol Başakşehir'in hedefleriyle örtüşüyor. Her maçı kazanmak için oynayacak, elimden geldiğince bunu takıma anlatmaya çalışacağım. Teknik adamlık benim için yeni bir başlangıç. Fena bir futbolcu değildim ama teknik adamlık adına kendimi geliştirmek istiyorum. Futbolu çok iyi bilebilirsiniz ama onu anlatmak başka bir yetenek. Oynamak istediğiniz oyunu oyunculara anlatmak başka yetenek. Ben de bunda başarılı olacağıma inanıyorum. Güçlü bir kadro olduğunu düşünüyorum. Aykut Hocamızla dün bir görüşme yaptım, elimde çok iyi bir kadro var. Çok daha büyük hedeflere oynayabilecek bir takım. Şu anki konumu düzelttikten sonra hedefimiz net şekilde üst sıralara oynamak. Pozitif, ofansif bir oyun oynatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Belözoğlu, son güne kadar teklifler aldığını da açıklayarak, "Teklifler oldu, son güne kadar çok ciddi teklifler oldu. Burada benim adıma öncelikle sayın başkanın varlığı, ağabey-kardeş ilişkimiz her şeyin ötesinde, onun bir sözüne bakıyordu. Aynı zamanda bu ailenin içinde olmak Başakşehir Kulübü'nü tanımam etkenlerden bir tanesiydi. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur." ifadelerini kullandı.