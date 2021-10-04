Son dakika: Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi
Son dakika spor haberleri... Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Peki, Ersun Yanal'ın yerine hangi isim gelecek? İşte detaylar...
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ersun Yanal'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği kaydedildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, bu ismin yarın açıklanabileceği belirtildi.
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