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Son dakika: Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu açıklaması!

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Giriş Tarihi: 03.10.2021
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Son dakika: Medipol Başakşehir’den Emre Belözoğlu açıklaması!

Son dakika haberleri... Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiği açıklandı.

Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiği açıklandı.

Detaylar gelecek...

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