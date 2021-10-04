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Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Voleybol maçı Eczacıbaşı Vakıfbank hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021
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Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Voleybol maçı Eczacıbaşı Vakıfbank hangi kanalda?

Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman saat kaçta? Merakla beklenen Eczacıbaşı Vakıfbank voleybol maçının nereden izlenebileceği merak ediliyor. Eczacıbaşı Vakıfbank hangi kanalda sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda oynanacak mücadelenin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı sorgulanıyor. Geçen sezonun iki şampiyon takımının mücadelesi nefes kesecek. İşte; Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman saat kaçta? 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında Eczacıbaşı ve Vakıfbank karşı karşıya gelecek. Kadınlar voleybolunun zirve mücadelesi olarak görülen karşılaşma için heyecan dorukta. Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

ECZACIBAŞI VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı 5 Ekim Salı akşamı oynanacak.

Kupa mücadelesinde geçen sezonun Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile finalist Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek. 2020-2021 sezonunda Kupa Voley'i VakıfBank kazanmıştı.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

2008-2009 sezonundan itibaren organize edilmeye başlanan Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı 5 kez kazandı. VakıfBank ve Fenerbahçe ise üçer kez bu kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, 2014-2015'te de kupayı kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit ise 2010-2011, 2011-2012, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

VakıfBank da 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında kupayı kazanan takım oldu.

2015-2016 sezonunda kupa maçı organize edilmedi.

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