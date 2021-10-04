Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Voleybol maçı Eczacıbaşı Vakıfbank hangi kanalda?

2008-2009 sezonundan itibaren organize edilmeye başlanan Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı 5 kez kazandı. VakıfBank ve Fenerbahçe ise üçer kez bu kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, 2014-2015'te de kupayı kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit ise 2010-2011, 2011-2012, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

VakıfBank da 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında kupayı kazanan takım oldu.

2015-2016 sezonunda kupa maçı organize edilmedi.