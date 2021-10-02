Beşiktaş evinde faklı mağlup | ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 55 - Anadolu Efes: 101 (Maç Sonucu)

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş evinden Anadolu Efes'i konuk etti.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Anadolu Efes 101-55 kazandı.

Maç sonu siyah-beyazlıların başantrenörü Ahmet Kandemir şu ifadeleri kullandı:

Rakip takım Real Madrid maçından sonra çok kararlı ve sert oynadı. Pozisyon bulamadık, zor atışlara kaldık. O yüzden oyuna çok düşük başlamış olduk. Onlar topu çok iyi paylaştılar, fark olunca oyun planından tamamen çıktık. İyi bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum. Yabancı oyuncularımızın da iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak Avrupa basketboluna alışmaları için zamana ihtiyaçları var.





Salon: Akatlar

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Erşan Kartal xx, Musa Kazım Çetin xx

Beşiktaş : Lawson xxx 12, Bone xx 10, Bluiett xx 10, Ercan Osmani xx 10, Hollis-Jefferson xx 6, Egehan Arna x 2, Mehmet Yağmur x 2, Yağız Aksu x 2, Furkan Haltalı x 1, Hakan Sayılı x, Oğuzhan Göktepe x

Başantrenör: Ahmet Kandemir



Anadolu Efes: Beaubois xxx 21, Anderson xxx 19, Singleton xxx 16, Petrusev xxx 15, Dunston xx 8, Yiğitcan Saybir xx 7, Larkin xx 4, Buğrahan Tuncer xx 4, Erten Gazi x 3, Doğuş Balbay x 3, Tolga Geçim x 1, Ömer Can İlyasoğlu x

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 17-33 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 22-59 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 40-84 (Anadolu Efes lehine)