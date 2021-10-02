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Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu

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Giriş Tarihi: 02.10.2021 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021
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Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. Düzenlenen törende karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milli oyuncularımız şampiyonluk kupalarını ve madalyalarını aldı.

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. İtalya'da düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.

İlk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince, İtalya 2-2 beraberliği sağladı.

Karar setine çok iyi başlayan ve 4-0 öne geçen ay-yıldızlı takım, çekişmeye sahne olan son bölümde rakibine göre daha az hata yaparak seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milliler, şampiyonluk kupası ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

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