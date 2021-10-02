Beşiktaş - Sivasspor CANLI ANLATIM

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. İstasyon koşularının ardından çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı futbolcular, taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Beşiktaş, Sivasspor ile 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 30 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet alırken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı takım geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Sivas'taki mücadele ise 0-0 tamamlandı.

SİVAS'A KARŞI İÇ SAHADA

Beşiktaş, bugüne kadar 15 kez konuk ettiği Sivasspor'a karşı galibiyet almakta zorlandı. Siyahbeyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Sivasspor'u 6 kez mağlup edebildi. Kara Kartal, iç saha karşılaşmalarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 mücadeleyi de beraberlikle tamamladı. Siyahbeyazlı ekip, ev sahibi olduğu karşılaşmalarda 25 gol atarken, kalesinde ise 18 gol gördü. Beşiktaş bugün 3 puan için sahaya çıkacak.