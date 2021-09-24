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Türkiye Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı: Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz Japonya'yı mağlup etti

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Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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Türkiye Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı: Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz Japonya’yı mağlup etti

ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı mağlup ederek bronz madalya kazandı.

ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Takaharu Furukawa ile Miki Nakamura'dan oluşan Japonya Milli Takımı ile karşılaştı.

Rakiplerini 6-2 yenen Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

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