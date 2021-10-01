Son dakika: Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan istifa kararı
Son dakika spor haberi | Süper Lig’in 8. haftasında Fatih Karagümrük sahasında karşılaştığı Başakşehir’i 3-1 mağlup etti. Bu sonuç ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetime istifasını sunacağını açıkladı.
Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.
Bu sonuç ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetime istifasını sunacağını açıkladı.
KOCAMAN'DAN "İSTİFA" AÇIKLAMASI
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bunu hak etmiyor. Bu tip durumlarda hep şunu söyledim. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı kontrol etmeye çalıştım. Gidişatta sorun yoksa, benim vereceğim kararlarda son ana kadar bunu hep tuttum. Ancak bugün ilk yarıdaki oyun ve bütün dalgalı davranış biçimi bir şeyleri değiştirme ihtimalinin imkansız demeyelim. Kendi adıma verilecek doğru karar bu" diye konuştu.
KOCAMAN'IN KARNESİ
Geçen sezon takımın başına geçen Kocaman, bu sezon 8 maçta sadece 6 puan toplayabildi.
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