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CANLI | Antalyaspor - Adana Demirspor maçı - Süper Lig 8. hafta karşılaşması

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Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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CANLI | Antalyaspor - Adana Demirspor maçı - Süper Lig 8. hafta karşılaşması

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor evinde son 3 haftada 2 galibiyet alan Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayan maçı taraftarlar ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler mücadelenin tüm detaylarını haberimizde olabilir.

ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Poli, Wright, Milosevic, Ribeiro, Crivelli.

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson, Deli, Samet Akaydın, Rassoul, Bjarnason, Stambouli, Sinan Kurt, Yunus Akgün, Vargas, Balotelli.

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Adana Demirspor maçı saat 20:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor

SÜPER LİG 8. HAFTA PUAN DURUMU

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