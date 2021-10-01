CANLI I Fatih Karagümrük Başakşehir canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. İşte kritik maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip 11 puanla 9. konuk Başakşehir ise 6 puanla 7. sırada bulunuyor.
F. KARAGÜMRÜK-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Caner Erkin, Burak Bekaroğlu, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Ravil Tagir, Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka.