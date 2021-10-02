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Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu sesleri

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Giriş Tarihi: 02.10.2021 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021
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Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu sesleri

Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Turuncu-lacivertli yönetimin Aykut Kocaman’ın istifasını kabul etmesinin ardından takımın yeni teknik patronunun Emre Belözoğlu olması bekleniyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu.

Turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, müsabakanın ardından kötü gidişattan dolayı yönetime istifasını sunacağını açıkladı.

Geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Başakşehir'de ayrılığın kesinleşmesinin ardından ise teknik direktörlük koltuğuna oturacak yeni isim yüksel ihtimalle Emre Belözoğlu olacak.

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Medipol Başakşehir'de 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları arasında top koşturan Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor.

Emre Belözoğlu'nun Başkan Göksel Gümüşdağ ile arasının iyi olması ve kulübün iç dinamiklerini yakından tanıması da bu karardaki önemli etkenlerden.



Ayrıca turuncu-lacivertli taraftarlar da 41 yaşındaki teknik adamın takımın başına getirilmesi için daha önce yönetime çağrıda bulunmuştu.

Karagümrük çok rahat KARAGÜMRÜK ÇOK RAHAT

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