Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu sesleri

Emre Belözoğlu'nun Başkan Göksel Gümüşdağ ile arasının iyi olması ve kulübün iç dinamiklerini yakından tanıması da bu karardaki önemli etkenlerden.







Ayrıca turuncu-lacivertli taraftarlar da 41 yaşındaki teknik adamın takımın başına getirilmesi için daha önce yönetime çağrıda bulunmuştu.

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