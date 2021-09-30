01 Ekim 2021, Cuma
Fransa'da tribünler karıştı! Marsilya-Galatasaray maçı durdu
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Marsilya ile karşılaştı. Saat 22'de başlayan maç EXXEN SPOR'dan CANLI yayınla ekrana geldi. Maçın 35. dakikasında tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle mücadeleye ara verildi. Marsilya tribünleri Galatasaray taraftarlarını kışkırtmak için terör örgütünün paçavrasını açtı.
Öte yandan Marsilya taraftarının, Galatasaray taraftarına yönelik saldırısı sonrası Galatasaraylılar kendilerine atılan meşaleleri sahaya attı.
Giriş Tarihi: 30.09.2021 23:14 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 23:30
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