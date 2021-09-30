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Fransa'da tribünler karıştı! Marsilya-Galatasaray maçı durdu

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Marsilya ile karşılaştı. Saat 22'de başlayan maç EXXEN SPOR'dan CANLI yayınla ekrana geldi. Maçın 35. dakikasında tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle mücadeleye ara verildi. Marsilya tribünleri Galatasaray taraftarlarını kışkırtmak için terör örgütünün paçavrasını açtı.

Öte yandan Marsilya taraftarının, Galatasaray taraftarına yönelik saldırısı sonrası Galatasaraylılar kendilerine atılan meşaleleri sahaya attı.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 23:14 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 23:30
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Fransa’da tribünler karıştı! Marsilya-Galatasaray maçı durdu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci hafta mücadelesinde Marsilya ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı oynanırken tribünlerde olay çıktı. Tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fransa’da tribünler karıştı! Marsilya-Galatasaray maçı durdu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya ile deplasmanda oynadığı maç durdu.

Sahaya atılan meşalelerin ardından Marsilya taraftarları, Galatasaray tribünlerine meşale attı.

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Fransa’da tribünler karıştı! Marsilya-Galatasaray maçı durdu

FATİH TERİM DEVREYE GİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribünün önüne giderek taraftarları sakinleştirmek için çağrı yaptı

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Fransa’da tribünler karıştı! Marsilya-Galatasaray maçı durdu

MUSLERA VE PAYET TRİBÜNLERE GİTTİ

Muslera ve Payet birlikte iki tribünün kesiştiği yere giderek kendi tribünlerine seslendiler.

İki oyuncu da tribünlerinden sakin olmalarını istedi.

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Fransa’da tribünler karıştı! Marsilya-Galatasaray maçı durdu

Marsilya taraftarının, Galatasaray taraftarına yönelik saldırısı sonrası Galatasaraylılar kendilerine atılan meşaleleri sahaya attı.