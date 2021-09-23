Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 2 MAÇ SONUCU | Fırtına 10 kişiyle 1 puanı kopardı
Süper Lig'in 6.haftasında Trabzonspor, 10 kişi kaldığı maçta 2-1 geriye düşmesine rağmen Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Fırtına'nın golleri Cornelius ve Hadziahmetovic'ten (K.K) gelirken, Konyaspor'un gollerini Endri Çekici kaydetti.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
1'inci dakikada Hamsik'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Cornelius meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
7'nci dakikada Hugo'nın ceza sahasının sağ çaprazında yaptığı müdahaleyle Skubic yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Hugo'yu kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
10'uncu dakikada Guilherme'nin ceza sahasının sağ çaprazından serbest vuruşunda kaleci Uğurcan, topu kornere çeldi.
20'nci dakikada ceza sahasında Serdar'ın pasında Çekici'nin vole vuruşu, takımını beraberliği sağladı: 1-1.
31'inci dakikada Çekici'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Skubic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
38'inci dakikada Çekici'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Cikalleshi'nin şutu yandan auto çıktı.
45'inci dakikada Serdar'ın ceza sahası dışından şutu direğe çarpıp oyun alanına döndü. Defans topu uzaklaştırdı.
46'ncı dakikada defanstan dönen topu önünde bulan ve ceza sahasına giren Çekici'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
60'ıncı dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.
76'ncı dakikada Peres'in ortasında ceza sahasında Ahmet Çalık kafa vuruşuyla uzaklaştırmak istediği top Hadziahmetovic'in yüzüne çarpıp ağlarla buluştu: 2-2.
79'uncu dakikada topla ceza sahasına giren Gervihno kaleci Sehic ile karşı kaşıya kaldı. Sehic müdahalesiyle topun sahibi oldu.
Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
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