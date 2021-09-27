Şenol Güneş’in yeni adresi belli oluyor

YİNE UZAK DOĞU'YA GİDEBİLİR

2002 Dünya Kupası'nda milli takımımızla 3.'lük yaşayan Şenol Güneş, turnuva sonrası Uzak Doğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı. Şenol Güneş'in kafasında yine aynı plan olduğu ve Avrupa'dan bir teklif almaması halinde bu coğrafyada bir takımla anlaşma sağlayabileceği öne sürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN