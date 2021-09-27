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Sacha Boey'den Galatasaray'a güzel haber

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Giriş Tarihi: 27.09.2021
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Sacha Boey’den Galatasaray’a güzel haber

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maç haftasında Fransa temsilcisi Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı Kırmızılı ekibe müjdeli haber Sacha Boey'den geldi. 21 yaşındaki Fransız futbolcu sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maç haftasında Fransa temsilcisi Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, interval koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sacha Boey, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Marsilya karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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