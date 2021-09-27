Sacha Boey’den Galatasaray’a güzel haber

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, interval koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sacha Boey, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.