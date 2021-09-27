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CANLI I Trabzonspor - Alanyaspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de liderlik yolunda kritik maç

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Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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CANLI I Trabzonspor - Alanyaspor canlı anlatım izle! Süper Lig’de liderlik yolunda kritik maç

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. İlk 6 haftada aldığı 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puanı bulunan bordo-mavililer, Alanyaspor'u mağlup ederek Fenerbahçe'den liderliği almayı hedefliyor. Bülent Korkmaz ile iyi bir çıkış yakalayan Alanyaspor ise maçta puan ya da puanlar alma peşinde. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakeme, Djaniny, Cornelius

Alanyaspor: (MUHTEMEL) Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Babacar

ÇOK SAYIDA SAKAT VAR

Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

TRABZON LİDERLİK İSTİYOR

Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

202 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.

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