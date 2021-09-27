CANLI I Trabzonspor - Alanyaspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de liderlik yolunda kritik maç
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. İlk 6 haftada aldığı 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puanı bulunan bordo-mavililer, Alanyaspor'u mağlup ederek Fenerbahçe'den liderliği almayı hedefliyor. Bülent Korkmaz ile iyi bir çıkış yakalayan Alanyaspor ise maçta puan ya da puanlar alma peşinde. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
ÇOK SAYIDA SAKAT VAR
Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
TRABZON LİDERLİK İSTİYOR
Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
202 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı?
- Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...
- Son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullar uzaktan eğitime geçecek mi? İlkokul, ortaokul, liselerde...
- YKS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi YKS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?
- KPSS branş bazında sıralamalar son dakika! ÖSYM 2021 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?
- O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jürileri kimlerdir?
- aof.anadolu.edu.tr: AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2021-2022 AÖF ders seçimi ekle/sil kayıt yenileme nasıl yapılır?
- Süre uzatıldı! ATA AÖF kayıt yapamayanlar dikkat! 2021 ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?
- En düşüğü 2.472 TL olacak! 2022 başında tüm maaşlar artacak! SSK Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı maaşları…
- Hakim savcı kura sonuçları atama yerleri 2021! HSK Hakim savcı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Merkür retrosu 2021 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir?
- KYK yurt sonuçları 27 Eylül Pazartesi! KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı mı?