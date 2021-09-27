Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’le ilgili bomba iddia! Göztepe maçına istifası cebinde çıktı

"ÜZÜLDÜM, KIRILDIM!"

Terim, "Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım! Son zamanlardaki gidişat, kendimle ve Galatasaray'la ilgili bana başka şeyleri düşündürüyor" diyerek sitemkar bir tutum sergiledi.