Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili bomba iddia! Göztepe maçına istifası cebinde çıktı
Son dakika spor haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurmuştu. Terim, "Futbolda vefa yok.Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım!" ifadelerini kullanırken, açıklamasına "Son zamanlardaki gidişat, kendimle ve Galatasaray'la ilgili bana başka şeyleri düşündürüyor" ifadeleriyle devam etmişti. Sarı Kırmızılı ekipte Terim'in Göztepe maçına 'istifası cebinde' çıktığı öne sürülüyor. İşte detaylar...
Sahasında Göztepe'yi 2-1 yenerek galibiyet hasretine son veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantısı gündeme damga vurdu.
Son zamanlarda yapılan eleştiriler nedeniyle son derece üzgün olan hatta bir ara gözleri dolan tecrübeli hocanın sözleri bomba etkisi yarattı.
"ÜZÜLDÜM, KIRILDIM!"
Terim, "Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım! Son zamanlardaki gidişat, kendimle ve Galatasaray'la ilgili bana başka şeyleri düşündürüyor" diyerek sitemkar bir tutum sergiledi.
Kulislerde dolaşan iddialara göre Terim'in bu sözlerinin arkasında şok bir gerçek var.
MAÇA İSTİFASI CEBİNDE Mİ ÇIKTI?
Kayserispor yenilgisi sonrası sosyal medyada taraftarların kendisiyle ilgili yaptığı yorumlara çok üzülen ve kırılan başarılı teknik adamın Göztepe maçına 'istifası cebinde' çıktığı öne sürülüyor.
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