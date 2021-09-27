Fenerbahçe’den son dakika Miha Zajc açıklaması: Transfer ücreti...

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "31 Ocak 2019'da İtalya'nın Empoli Kulübünden transfer ettiğimiz Miha Zajc'ın transfer ücretinin 830 bin 929 avroluk son taksitinin, Empoli'nin banka hesabına yatırılması adına 30 Eylül 2020 tarihinde işlem yapılmıştır. 9 Ekim 2020 tarihinde Empoli'den gelen ödeme talebinin ardından fatura adresini araştıran kulübümüz yetkilileri, söz konusu miktarın Hollanda merkezli bir araç alım-satım şirketinin hesabına geçtiğini saptamış ve şirketten bu miktarın iadesi talebinde bulunmuştur." denildi.