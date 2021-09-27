Marsilya Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Marsilya GS maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
Marsilya Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Fransa'nın Olympique Marsilya ekibine konuk olacak. Sarı-kırmızılılar Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Peki, Marsilya Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Marsilya GS maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...
Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları başlıyor. UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan Galatasaray, grubun ikinci maçında Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Marsilya Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Marsilya GS maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte merak edilenler...
MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu Marsilya Galatasaray maçı 30 Eylül Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma ExxenSpor dijital platformundan yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izleyebilmek için ExxenSpor üyeliği almanız gerekiyor.
GALATASARAY, UEFA AVRUPA LİGİ'NE 3 PUANLA BAŞLADI
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerek bu etaba galibiyetle başladı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü Galatasaray elinde tuttu. İyi pas yapan sarı-kırmızılılar, rakibinin baskı kurma çabalarına izin vermedi. İlk yarıda en net pozisyona Galatasaray, Olimpiu Morutan ile girerken, genç futbolcunun şutunda top direkten döndü. Bunun haricinde iki ekip adına da önemli bir pozisyon yaşanmazken devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.
İkinci yarıda baskılı ve etkili oynayan taraf yine Galatasaray oldu. Kerem Aktürkoğlu ile ataklar geliştiren sarı-kırmızılı ekip, aradığı golü 67. dakikada Lazio kalecisi Thomas Strakosha'nın büyük hatasında buldu. Kalan bölümde iyi savunma yapan Galatasaray, rakibine uzaktan şutlar haricinde net gol fırsatı vermedi ve mücadeleyi 1-0 kazandı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Lazio'nun yanı sıra Fransa'nın Olympique Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı gruba 3 puanla iyi bir başlangıç yaptı.
Karşılaşma sonrasında Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarıyla karşılıklı tezahürat yaparak kutladı.
STRAKOSHA'NIN HATASI LAZİO'YA PAHALIYA MAL OLDU
Lazio'nun Arnavut file belçisi Strakosha, yaptığı büyük hatayla Galatasaray'ın öne geçmesine neden oldu.
Karşılamanın 67. dakikasında sağ kanatta topu alan Galatasaraylı Morutan, içeri kat ederek ortasını yaptı. Savunmada Manuel Lazzari'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Kale çizgisine düşmek üzere olan topu tutmak isteyen Strakosha, uygun durumda olmasına rağmen meşin yuvarlağı elinden kaçırınca takımının 1-0 geri düşmesine sebebiyet verdi.
LAZİO'YA SAHASINDA YİNE KAYBETMEDİ
Galatasaray, İtalyan temsilcisi ile sahasında oynadığı 3. maçta da yenilmedi.
Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisiyle eşleşen sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçı 1-0 kazandı.
Galatasaray ile Lazio, ikinci kez 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray'ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Roma temsilcisiyle üçüncü kez rakip olan sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmayı yine kaybetmedi.
Ayrıca iki takım arasındaki 5. randevudan galibiyetle ayrılan Galatasaray, rakibiyle galibiyet sayılarını eşitledi. Daha önceki 4 karşılaşmada Lazio'nun 2, Galatasaray'ın 1 galibiyeti bulunurken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle rakibiyle galibiyet sayılarına eşitlik getirdi.
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