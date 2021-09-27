Marsilya Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Marsilya GS maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

İkinci yarıda baskılı ve etkili oynayan taraf yine Galatasaray oldu. Kerem Aktürkoğlu ile ataklar geliştiren sarı-kırmızılı ekip, aradığı golü 67. dakikada Lazio kalecisi Thomas Strakosha'nın büyük hatasında buldu. Kalan bölümde iyi savunma yapan Galatasaray, rakibine uzaktan şutlar haricinde net gol fırsatı vermedi ve mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Lazio'nun yanı sıra Fransa'nın Olympique Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı gruba 3 puanla iyi bir başlangıç yaptı.

Karşılaşma sonrasında Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarıyla karşılıklı tezahürat yaparak kutladı.