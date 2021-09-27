SON DAKİKA | Kasımpaşa-Konyaspor canlı anlatım izle
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Peki, Kasımpaşa, Konyaspor maçı hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri, maç hakkında detayları ve son dakika gelişmeleri ahaber.com.tr'de takip edebilirsiniz...
SON DAKİKA SPOR HABERİ | Süper Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Zirve yarışında zorlu mücadelelere sahne olan Süper Lig'de bugün Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
KASIMPAŞA-KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'LERİ
Kasımpaşa: Ertuğrul, Eren, Brecka, Bruma, Hadergjonaj, Tarkan, Travnik, Eysseric, Yusuf, Umut
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Ahmet, Skubic, Hadziahmetovic, Endri, Soner, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi.
KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu Kasımpaşa-Konyspor müsabakası beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
KASIMPAŞA'DA SON DURUM
Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 5 puana sahip.
KONYASPOR 12 PUANDA
İttifak Holding Konyaspor ise Süper Lig'de üçer galibiyet ve beraberlik sonucunda 12 puan elde etti.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga, Mortadha Ben Ouanes ve Nicolai Jorgensen maçta forma giyemeyecek.