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Başakşehirli Edin Visca'dan genç oyuncu Emre Kaplan'a büyük jest

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Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
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Başakşehirli Edin Visca’dan genç oyuncu Emre Kaplan’a büyük jest

Medipol Başakşehir'de kaptanlardan Edin Visca, Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yerinji genç oyuncu Emre Kaplan'a bıraktı. Visca oyundan çıkarken pazu bandını takımın en genç oyuncusuna taktı. Olay sonrası şaşkınlık yaşayan genç oyuncu büyük bir mutluluk yaşadı.

Medipol Başakşehir'de takım kaptanlarından Edin Visca, llÇaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yerini 20 yaşındaki Emre Kaplan'a bırakırken pazu bandını da genç oyuncuya taktı.

KAPTANLIK PAZUBANDINI EMRE'YE TAKTI

Süper Lig'in 7'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup ederken maçın 90+2'nci dakikasında kaptan Edin Visca yerini Emre Kaplan'a bırakırken pazu bandını da takımın genç oyuncuna taktı. Önce şaşkınlık yaşayan genç oyuncu sonrasında büyük bir mutluluk yaşadı.

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