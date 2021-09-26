Zirve yarışı kızıştı! 26 Eylül Süper Lig puan durumu | STSL 7. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu nasıl? 26 Eylül Pazar günü oynanan maç sonuçlarına göre Süper Lig'de puan durumu değişti. Günün son maçı Galatasaray ile Göztepe arasında oynanıyor. Bu karşılaşma sonucunda puan durumu yeniden şekillenecek. Futbolseverler, güncel puan durumu tablosunu araştırmaya başladı. Peki, 26 Eylül Süper Lig puan durumu nasıl? İşte STSL 7. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (7. HAFTA)

Süper Lig'de 7. hafta 27 Haziran Pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa - Konyaspor ve Trabzonspor-Alanyaspor maçları ile tamamlanacak. Süper Lig'de 26 Eylül tarihli oynanan maçların sonuçlarına göre güncel skor tablosu ve puan durumu şu şekilde: