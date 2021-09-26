Zirve yarışı kızıştı! 26 Eylül Süper Lig puan durumu | STSL 7. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları
Süper Lig puan durumu, bugün oynanan maçlar sonrasında yeniden şekillendi. Hatayspor'u 1-2 mağlup eden Fenerbahçe, 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig 7. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 26 Eylül Süper Lig puan durumu nasıl? İşte STSL 7. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...
Süper Lig puan durumu nasıl? 26 Eylül Pazar günü oynanan maç sonuçlarına göre Süper Lig'de puan durumu değişti. Günün son maçı Galatasaray ile Göztepe arasında oynanıyor. Bu karşılaşma sonucunda puan durumu yeniden şekillenecek. Futbolseverler, güncel puan durumu tablosunu araştırmaya başladı. Peki, 26 Eylül Süper Lig puan durumu nasıl? İşte STSL 7. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (7. HAFTA)
Süper Lig'de 7. hafta 27 Haziran Pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa - Konyaspor ve Trabzonspor-Alanyaspor maçları ile tamamlanacak. Süper Lig'de 26 Eylül tarihli oynanan maçların sonuçlarına göre güncel skor tablosu ve puan durumu şu şekilde:
24 EYLÜL CUMA
Altay - Beşiktaş: 2-1
25 EYLÜL CUMARTESİ
Sivasspor - Fatih Karagümrük: 4-0
Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-0
Adana Demirspor - Gaziantep FK: 4-0
26 EYLÜL PAZAR
Giresunspor - Kayserispor: 1-1
Başakşehir - Rizespor: 3-0
Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2
Galatasaray - Göztepe:
27 EYLÜL PAZARTESİ
Kasımpaşa - Konyaspor:
Trabzonspor - Alanyaspor:
SÜPER LİG 7. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Fenerbahçe
|7
|5
|1
|1
|10
|5
|5
|16
|Altay
|7
|5
|0
|2
|14
|9
|5
|15
|Beşiktaş
|7
|4
|2
|1
|14
|7
|7
|14
|Trabzonspor
|6
|4
|2
|0
|13
|6
|7
|14
|Hatayspor
|7
|4
|1
|2
|14
|6
|8
|13
|Konyaspor
|6
|3
|3
|0
|9
|5
|4
|12
|Alanyaspor
|6
|4
|0
|2
|6
|9
|-3
|12
|Kayserispor
|7
|3
|2
|2
|9
|7
|2
|11
|Fatih Karagümrük
|7
|3
|2
|2
|11
|10
|1
|11
|Sivasspor
|7
|2
|3
|2
|10
|7
|3
|9
|Adana Demirspor
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|Galatasaray
|6
|2
|2
|2
|8
|9
|-1
|8
|Antalyaspor
|7
|2
|2
|3
|7
|10
|-3
|8
|Gaziantep FK
|7
|2
|2
|3
|6
|10
|-4
|8
|Başakşehir FK
|7
|2
|0
|5
|7
|7
|0
|6
|Yeni Malatyaspor
|7
|2
|0
|5
|7
|14
|-7
|6
|Göztepe
|6
|1
|2
|3
|6
|9
|-3
|5
|Kasımpaşa
|6
|1
|2
|3
|5
|8
|-3
|5
|Giresunspor
|7
|0
|2
|5
|2
|9
|-7
|2
|Rizespor
|7
|0
|1
|6
|4
|16
|-12
|1
ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ ARDINDAN
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.
Pereira, Yeni Hatay Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir oyun sergilediklerini belirtti.
Defansif anlamında organize ve baskılı olduklarını, hücum hattında da çok fazla pozisyon ürettiklerini aktaran Pereira, "Defansta gerçekten çok istikrarlı bir görüntü sergiledik. Yediğimiz gol bizim için birazcık şanssızlıktı, üzücüydü. Aynı zamanda ürettiğimiz onca pozisyonu da değerlendiremememiz üzücüydü. Eğer bu pozisyonları değerlendirmiş olsaydık maçın son bölümünde sıkıntı yaşamazdık." diye konuştu.
Vitor Pereira, oyuncularının, stratejik anlamda istediklerini sahaya yansıttıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok memnunum. Stratejik anlamda istediklerimizi sahada gerçekleştirebildikleri için memnunum. Böyle bir oyuncu grubuyla çalışıyor olmaktan dolayı çok gururluyum. Böyle bir taraftar grubumuz olduğu için çok gururluyum. Bu kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de savaşmaya devam edeceğiz. Şimdi yapmamız gereken toparlanıp bir sonraki maç için en iyi şekilde hazırlanmak."
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