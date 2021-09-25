Uğurcan Çakır damgasını vurdu! Herkes onu izledi
A Milli Takımımız’ın Avrupa Şampiyonası’nda yaşadığı hayal kırıklığının ardından sezona pek de iyi başlayamayan Uğurcan Çakır, Konyaspor maçında harika bir performans sergiledi. 8 kurtarışla 90 dakikayı tamamlayıp, inanılmaz toplar çıkartan yıldız kaleci, eski günlerine dönüş yaptı.
Trabzonspor için Konya maçının bir kahramanı vardı, o da tartışmasız Uğurcan Çakır'dı... Kalesine gelen 10 şutun 8'inde gole izin vermeyen yıldız file bekçisi, kariyerinde en çok kurtarış yaptığı ikinci maçını oynadı.
Serdar Gürler'in direkten dönen topu öncesinde topa parmaklarıyla müdahale eden Uğurcan, son bölümlerde ise çizgi üstünde müthiş bir refleksle iki mutlak golü çıkardı.
Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörünün de övgüyle bahsettiği Milli eldiven, soyunma odasında da kahraman gibi karşılandı. Takım arkadaşlarının performansından dolayı kutladığı Uğurcan, adeta eski günlerine dönüş yaptı.
AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
A Milli Takımımız'ın tamamı için sıkıntılı geçen Avrupa Şampiyonası'nın ardından çabuk toparlanan Uğurcan, Avrupalı futbolseverlerin de bir kez daha dikkatini çekti. Yayıncı kuruluşun sosyal medyadan paylaştığı Uğurcan'ın kurtarışlarını içeren videoya, İngiliz, İspanyol ve Fransız taraftarlar yorumlar yaptı.
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