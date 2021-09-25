Türkiye Basketbol Ligi hangi kanalda? TBL Basketbol Ligi nasıl izlenir?

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HANGİ KANALDA?

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), TRT ile Türkiye Basketbol Ligi'nin yayın hakları konusunda yeniden anlaşmaya vardı. Türkiye Basketbol Ligi'nde sezon boyunca her hafta iki maç, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Basketbola 2021-2022 sezonu ile özlediğimiz coşku ve artan tutkumuzla başlayacak olmanın sevinci içindeyiz. Geçen sezonun ikinci yarısı itibarıyla Türkiye Basketbol Ligi maçları normal sezonda ilk kez televizyon yayınları aracılığıyla basketbolseverlere ulaşmaya başlamıştı."