Türkiye Basketbol Ligi hangi kanalda? TBL Basketbol Ligi nasıl izlenir?
Türkiye Basketbol Ligi hangi kanalda? TBL Basketbol Ligi nasıl izlenir? Basketbolda yeni sezon heyecanı başlıyor. 2021-2022 sezonunda ilk hafta maçlarının başlamasıyla birlikte, spor severler de Türkiye Basketbol Ligi hangi kanalda sorusuna cevap aranıyor.
TBL Basketbol Ligi nasıl izlenir? Türkiye Basketbol Ligi hangi kanalda? Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), TRT ile Türkiye Basketbol Ligi'nin yayın hakları konusunda yeniden anlaşmaya varmıştı. Maçları izlemek isteyen basketbol sevenler, Türkiye Basketbol Ligi hangi kanalda sorusunun cevabını sorguluyor.
TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HANGİ KANALDA?
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), TRT ile Türkiye Basketbol Ligi'nin yayın hakları konusunda yeniden anlaşmaya vardı. Türkiye Basketbol Ligi'nde sezon boyunca her hafta iki maç, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.
"Basketbola 2021-2022 sezonu ile özlediğimiz coşku ve artan tutkumuzla başlayacak olmanın sevinci içindeyiz. Geçen sezonun ikinci yarısı itibarıyla Türkiye Basketbol Ligi maçları normal sezonda ilk kez televizyon yayınları aracılığıyla basketbolseverlere ulaşmaya başlamıştı."
"En iyi yayın modeli için önemli adımlar attık"
"Yeni sezonda da maçlarımızın TRT Spor Yıldız'dan yayınlanmaya devam edeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Hem kulüplerimiz hem de taraftarların mutlu olacağı, en iyi yayın modeli için göreve geldiğimiz günden bu yana önemli adımlar attık."
"Türkiye Basketbol Ligi'nde 2021-2022 sezonu da TRT Spor Yıldız'da olacak"
"Bu çerçevede televizyonda basketbol maçları yayınlarını artırdık. Türkiye Basketbol Ligi'ni normal sezonda ilk kez TRT Spor aracılığıyla ekranlara taşıdık. Türkiye Basketbol Ligi'nde 2021-2022 sezonu da TRT Spor Yıldız'da olacak. Yeni yayın anlaşmamız ile ligimize ve Türk basketboluna duydukları inancı bir kez daha gösteren TRT ailesine teşekkür eder; fair-play ruhuyla geçecek, sakatlıksız bir sezon dilerim."
TBL NASIL İZLENİR?
Ligde 2021-2022 sezonu 1 Ekim Cuma günü oynanacak Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Güneşi müsabakasıyla başlayacak.
16 takımın katılımı ile oynanan TBL'de 2021-2022 sezonunu ilk sırada tamamlayan ekip ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hakkını elde edecek.
Ligde ayrıca play-off final serisini kazanan takım da ING Basketbol Süper Ligi'ne katılmayı hak kazanan ikinci takım olacak.
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