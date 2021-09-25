Chelsea Manchester City hangi kanalda? Premier Lig Chelsea Manchester City maçı nasıl izlenir?
İngiltere Premier Lig 6. hafta maçında iki şampiyonluk adayı Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbol severler Chelsea Manchester City hangi kanalda sorusunun cevabını sorguluyor. Peki; Chelsea Manchester City maçı nasıl izlenir? Bu maç öncesi Chelsea ligde lider pozisyonunda bulunurken, Manchester City ise ligde 5. sırada yer alıyordu. Peki; Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda?
Chelsea Manchester City hangi kanalda? İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 6. haftasında iki şampiyonluk adayı Chelsea ile Man. City maçı için heyecan dorukta. Ligde lider durumda bulunan Chelsea'de hedef liderliğini devam ettirmek. Peki; Chelsea Manchester City hangi kanalda? Chelsea Manchester City maçı nasıl izlenir? İşte maçla ilgili canlı yayın bilgileri!
CHELSEA MANCHESTER CİTY HANGİ KANALDA?
Saat 14:30'da başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak. Dev karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Marcos Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Havertz, Lukaku
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Grealish, Sterling, Gabriel Jesus
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
Manchester City ile oynadığı son üç resmi maçı kazanan Chelsea, Mart 2009'dan bu yana rakibini üst üste dört kez mağlup edemiyor.
Chelsea'ye konuk olduğu son altı Premier Lig maçının üçünü kazanan Manchester City (3M), önceki 23 ziyaretinden sadece iki kez galibiyetle dönebilmişti (8B 13M).
Chelsea ile Manchester City arasında oynanan son 12 Premier Lig maçında beraberlik çıkmadı (Chelsea 5-7 Manchester City).
Thomas Tuchel göreve geldiğinden bu yana en fazla Premier Lig maçında kalesini gole kapatan takım Chelsea (15/24).
Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, Chelsea'ye karşı sahaya çıktığı son üç Premier Lig maçında da gol atmayı başardı.
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