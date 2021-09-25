Chelsea Manchester City hangi kanalda? Premier Lig Chelsea Manchester City maçı nasıl izlenir?

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Manchester City ile oynadığı son üç resmi maçı kazanan Chelsea, Mart 2009'dan bu yana rakibini üst üste dört kez mağlup edemiyor.

Chelsea'ye konuk olduğu son altı Premier Lig maçının üçünü kazanan Manchester City (3M), önceki 23 ziyaretinden sadece iki kez galibiyetle dönebilmişti (8B 13M).