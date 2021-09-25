Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Ajax maçı öncesi sakatlık açıklaması! Pjanic de forma giyemeyecek
Altay karşısında Süper Lig'de ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Yalçın, Ajax maçı öncesinde sakatlıkların çoğaldığını açıkladı. Pjanic'in Ajax karşısında forma giymesinin zor olduğunu ifade eden Yalçın "Dönebilecek oyuncular Batshuayi, Larin döner, Rosier zaten cezalıydı döner, belki bir de Necip dönebilir" dedi.
Süper Lig'de deplasmanda Altay'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk yenilgisi alan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Sezon içinde bu tür müsabakalar olacak. Çok ciddi, zor bir sürecin içinde geçiyoruz Beşiktaş camiası olarak. Ajax ve Sivasspor maçlarını atlatırsak ondan sonra inşallah toparlanacağız diye düşünüyorum." dedi.
MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK
Yalçın, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, Altay'ı ve Mustafa Denizli'yi tebrik ederek, lige yeni çıkan takımın iyi sonuçlar aldığını söyledi.
"Mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyorum." diyen Sergen Yalçın, şöyle konuştu:
"Oyuncularım çok mücadele ettiler, iyi şeyler yapmaya çalıştılar. İkinci bölüm bizim kontrolümüzde geçti. Kazanabilirdik müsabakayı, öne geçtikten sonra farkı da arttırabilirdik. Ancak bireysel hatalar savunmada, hiç pozisyon vermediğimiz ikinci yarıda iki gol yememize sebep oldu. Bununla ilgili herhangi bir şey yapabilecek durumumuz yok şu anda. Çünkü sağ bek pozisyonundaki oyuncuyu sol bek oynatıyoruz. Pozisyonunda olmayan oyuncuyu birçok yerde oynatmak zorunda kalıyoruz. Bunlar bahane mi, bence değil. Bahane olarak söylemiyorum ama oyuncuları da düşünmek lazım."
ÇOK ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ
Yalçın, oyuncuların iyi niyetli ve gayretli olduğunu düşündüğünü belirterek, "Sezon içinde bu tür müsabakalar olacak. Çok ciddi, zor bir sürecin içinde geçiyoruz Beşiktaş camiası olarak. Ajax ve Sivasspor maçlarını atlatırsak ondan sonra inşallah toparlanacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
OYUNCULARIMIZ HEPSİ PROFESYONEL
Sakatlıkların, skorların, kötü oyunların başka bir yerlere bağlandığını aktaran Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sakatlıkları fazla maç oynamaktan da zeminden de olabilir. Oyuncular kendisine bakmıyor mu, katılmıyorum, böyle bir zamanda böyle bir şey olamaz. Konu ile yorum yaparken önce konuya hakim olmanız gerekiyor. Ama bizde maalesef hiçbir konuya hakim olmadan, içeriği bilmeden çok yorum yapıyoruz. Bunlar çok sağlıklı işler değil, oyuncularımızın hepsi profesyonel, hepsi kendine iyi bakıyor, sakatlık her zaman olabilir. Bizde fazla oldu, sezon başı, kısmet böyleymiş, böyle sorunlar olabilir. Zor bir sürecin içinden geçiyoruz."
PJANIC'I NEDEN OYUNDAN ÇIKARDIN DİYORLAR
Sergen Yalçın, her takımın maç kaybettiğini ancak kendilerinin toparlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Çok fazla sakatımız var, onları düzeltmemiz gerekiyor. Dün akşam Montero da hastalandı ve gitti, hep üst üste geliyor. Bugün de Pjanic sakatlandı. Geçen maç ben mesela 65'te Pjanic'i oyundan çıkardım. Dediler ki 'neden oyundan çıkardın', gördün mü, neden oyundan çıkardığımı, çıkması gerekiyormuş. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının Süper Lig maçlarıyla hiç alakası yok. Çok daha yüksek tempoda, çok da ağır bir şekilde oynanan maçlar. O maçlar oyunculara zarar veriyor. O maçların hasarları 1-2 maç sonra çıkmaya başlıyor."
SAKATLAR ÇOĞALIYOR
Sakat oyunculardan Ajax maçına yetişeceklerin sorulması üzerine Yalçın, "Dönebilecek oyuncular Batshuayi, Larin döner, Rosier zaten cezalıydı döner, belki bir de Necip dönebilir. Montero olmaz. Bugün Pjanic'in de olacağını düşünmüyorum ben. Yapacak bir şey yok, biz çözüm yaratmak zorundayız." diye konuştu.
Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor ve Altay maçlarında Kenan Karaman, Salih Uçan ve Gökhan Töre'nin yan yana oynadığı dönemde Beşiktaş'ın önde olamadığının hatırlatılması ve futbolcuların performanslarının sorulması üzerine, "Kaybedilen maçlardan sonra tabi ki bazı performanslardan memnun olmayacağız ama oyuncularımı da kimsenin önüne atamam, bunlar bizde ve içeride konuşulması gereken şeyler, dışarıya bununla ilgili fikirlerimi söylemeyi çok doğru bulmuyorum. Tabii ki bazen performanslar istediğimiz gibi olmuyor ama bunlar futbolun doğasında var." ifadelerini kullandı.
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