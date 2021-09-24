Canlı I Altay - Beşiktaş canlı anlatım izle! Süper Lig'de zirve yarışını ilgilendiren kritik maç
Süper Lig'in 7.haftasının ilk maçında Altay evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. 14 puanla ligdeki liderliği sürdüren Kara Kartal, Altay karşısında iyi bir oyunla galibiyete uzanmak istiyor. Altay ise 2 maçlık galibiyetini sürdürme arzusunda. İşte kritik maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
KARTAL MORAL ARAYACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçı öncesi Beşiktaş, Altay karşısında moral arayacak. Altay ise galibiyet serisini 3 maça çıkarmak için mücadele edecek.
16 OYUNCU BULUNUYOR
Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah beyazlıların kadrosunda 16 oyuncu yer aldı.
Beşiktaş'ta, Welinton, Larin, Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, N'Koudou, Teixeira, Ghezzal, Batshuayi sakatlığı nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamazken, Rosier kırmızı kart cezalısı durumunda bulunuyor.
DEPLASMANDA 3.MAÇ
Siyah-beyazlı ekip, Altay karşılaşmasıyla bu sezon Süper Lig'deki 3. deplasman maçına çıkacak. Sezonun ilk dış saha mücadelesinde Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ise 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmişti.
83. KARŞILAŞMA
Daha önce ligde 82 kez karşılaşan Beşiktaş ve Altay rekabetinde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.
Şu ana kadar oynanan maçlarda Beşiktaş 42 kez kazanırken, Altay 15 mücadeleyi galip bitirebildi. Beşiktaş, Altay'ı 42 kez mağlup ederken, geri kalan 25 maç ise beraberlikle sona erdi.
En son 3 Mayıs 2003 tarihinde oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, Altay karşısında 2-0 galip tamamlamıştı.
FIRAT AYDINUS DÜDÜK ÇALACAK
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Altay-Beşiktaş maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Direnç Tonusluoğlu üstlenecek..
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