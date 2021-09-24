Canlı I Altay - Beşiktaş canlı anlatım izle! Süper Lig’de zirve yarışını ilgilendiren kritik maç

83. KARŞILAŞMA

Daha önce ligde 82 kez karşılaşan Beşiktaş ve Altay rekabetinde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.

Şu ana kadar oynanan maçlarda Beşiktaş 42 kez kazanırken, Altay 15 mücadeleyi galip bitirebildi. Beşiktaş, Altay'ı 42 kez mağlup ederken, geri kalan 25 maç ise beraberlikle sona erdi.

En son 3 Mayıs 2003 tarihinde oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, Altay karşısında 2-0 galip tamamlamıştı.