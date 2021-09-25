Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?
Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Ajax Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Temsilcimiz Beşiktaş zorlu Hollanda deplasmanında Ajax ile mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşmada Beşiktaş’ın karşılaşmasında hangi futbolcuların olacağı da merak ediliyor. Peki; Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. C Grubu'nda ilk maçını kaybeden Beşiktaş ikinci maçında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına da yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilen soruların cevapları!
AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
28 Eylül akşamı yayınlanacak karşılaşma saat 19:45'te başlayacak. Nefes kesecek karşılaşma Amsterdam Arena'da oynanacak.
AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Merakla beklenen mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ KADROSU NASIL OLACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.
Siyah-Beyazlılar'da karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu teknik heyetin canını sıkıyor.
Beşiktaş 'ta Ajax maçı öncesi Vida, Welinton, Montero, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Alex Teixeira, Oğuzhan Özyakup, Atiba ve Salih Uçan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın Altay maçından sonra Batshuayi, Larin, Rosier ve Necip'in Ajax maçında oynayabilme ihtimali olduğunu söyledi.
A Spor'un haberine göre; Adalesinde ağrı hisseden Atiba'nın Ajax maçında oynaması zor görünüyor. Dizine darbe alan Salih Uçan'ın da yarın MR'ı çekileceği ve Ajax maçında oynayıp oynamayacağı MR'dan sonra belli olacağı öğrenildi.
Adalesinden sakatlık yaşayan Oğuzhan'ın ise ağrısının çok olduğu ve Ajax karşısında oynamasını zor olduğu iddia edildi.
SERGEN YALÇIN'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic'in Ajax'a karşı forma giyemeyeceğini belirten Yalçın, "Onun da oynayacağını zannetmiyorum. Salı ve Cumartesi o da kadroda olmayacak. Olduğu kadar... Rosier dönecek, Montero olmaz, Necip dönebilir, Larin ve Batshuayi dönebilir.
Onları da takıma alarak devam edeceğiz. Zor maçlar ve tempolu maçlar oynuyoruz, aynı oyuuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz. Maalesef değiştirmemiz gerekiyor, diğer oyuncuları da oynatmamız gerekiyor. Tüm oyuncuları kullanmamız gerekiyor, bu yüzden bize takım diyorlar. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunu atlatacağız." dedi.
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