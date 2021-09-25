Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi?

SERGEN YALÇIN'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic'in Ajax'a karşı forma giyemeyeceğini belirten Yalçın, "Onun da oynayacağını zannetmiyorum. Salı ve Cumartesi o da kadroda olmayacak. Olduğu kadar... Rosier dönecek, Montero olmaz, Necip dönebilir, Larin ve Batshuayi dönebilir.

Onları da takıma alarak devam edeceğiz. Zor maçlar ve tempolu maçlar oynuyoruz, aynı oyuuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz. Maalesef değiştirmemiz gerekiyor, diğer oyuncuları da oynatmamız gerekiyor. Tüm oyuncuları kullanmamız gerekiyor, bu yüzden bize takım diyorlar. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunu atlatacağız." dedi.