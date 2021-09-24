Son dakika: Beşiktaş-Altay maçında şoke eden sakatlık! Miralem Pjanic oyuna devam edemedi
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Son dakika spor haberi: İzmir'e 11 eksikle gelen siyah beyazlılarda sakatlık şoku yaşandı. Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta, Miralem Pjanic şoku yaşandı. Boşnak yıldız, 31. dakikada sakatlanarak yerini Güven Yalçın'a bıraktı.
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanında konuk olan Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta sakatlar ordusuna bir yenisi eklendi.
10 futbolcuyu sakatlık nedeniyle kullanamayan Beşiktaş'ta Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay deplasmanında görev yapamamıştı.
Altay karşısında maça ilk 11'de başlayan Miralem Pjanic sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.
Yıldız futbolcunun sakatlığıyla Beşiktaş'ta sayı 11'e yükseldi.
31. dakikada oyundan çıkan Miralem Pjanic yerini Güven Yalçın'a devretti.