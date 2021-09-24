Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı nasıl izlenir? Süper Lig 7. hafta Altay BJK maçı ne zaman, saat kaçta?
Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Altay karşı karşıya gelecek. İki takım 18 sezon sonra ligde rakip olacak. 14 puan 8 averajla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, deplasmandan galibiyetle ayrılarak liderlik serüvenini sürdürmek istiyor. Altay ise 18 yıl aradan sonra karşılacağı rakibine yenilgi yaşatmak istiyor. Peki, Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı nasıl izlenir? Süper Lig 7. hafta Altay BJK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı nasıl izlenir? Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile Beşiktaş mücadele edecek. İki takım İzmir'de 41 kez karşılaşırken bu müsabakaların 15'ini Beşiktaş kazandı. Altay evinde rakibine 11 defa üstünlük kurdu, İzmir'deki lig maçlarının 15'i beraberlikle tamamlandı. Peki, Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı nasıl izlenir? Süper Lig 7. hafta Altay BJK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverlerin bu karşılaşmayı canlı izleyebilmeleri için beIN Sports üyeliği almaları gerekiyor.
ALTAY CEPHESİ
Ligin ilk 2 haftasında Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettikten sonra Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor'a yenilen Altay, son 2 haftada Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kayıpsız geçti.
Süper Lig'de 7. hafta müsabakaları öncesi 12 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada bulunan Altay, ilk 6 haftada 12 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.
Siyah-beyazlı ekipte son oynanan Çaykur Rizespor maçında da forma giyemeyen Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Andre Poko ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.
BEŞİKTAŞ CEPHESİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşması öncesi zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı ekip, Altay karşısında moral arayacak.
Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile yaptığı maçta 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibinin gollerine engel olamayınca sahadan 3-3 berabere ayrıldı.
Beşiktaş, Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplarken, son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Altay 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 12 puan elde etti.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Süper Lig'deki 3. deplasman maçına çıkacak. Sezonun ilk dış saha mücadelesinde Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ise 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
TAKIMDA 8 EKSİK
Beşiktaş, sakat ve cezalı oyuncularından dolayı 8 eksikle Altay deplasmanına gidecek.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş ve Rachid Ghezzal'in bugünkü karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Adana Demirspor maçı bittikten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay karşısında takımını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ İLE ALTAY 18 SEZON SONRA KARŞI KARŞIYA GELECEK
Süper Lig'in 7. haftasında bugün karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Altay, 18 sezon sonra ligde rakip olacak.
İki takım Süper Lig'de son olarak 2002-2003 sezonunda karşı karşıya geldi.
Beşiktaş ile Altay ligde 82 kez karşılaştı. İstanbul'un siyah-beyazlı takımı, rakibine 42 kez üstünlük sağlarken, Altay da 15 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar arasındaki 25 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Altay'a 115 gol atan Beşiktaş, rakibinin 41 golüne engel olamadı.
İZMİR'DEKİ MAÇLARDA DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki takım İzmir'de 41 kez karşılaşırken bu müsabakaların 15'ini Beşiktaş kazandı.
Altay evinde rakibine 11 defa üstünlük kurdu, İzmir'deki lig maçlarının 15'i beraberlikle tamamlandı.
Beşiktaş deplasmanda 49 gol atarken, Altay 38 kez fileleri havalandırdı.
BEŞİKTAŞ'IN GOLLÜ GALİBİYETLERİ
Beşiktaş rakibine iki defa gollü üstünlükler kurdu.
1994-1995 sezonunda Altay'ı deplasmanda 8-2 yenen Beşiktaş, 1962-1963'te ise rakibine 6-2 üstünlük sağladı.
Bu arada 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, bir başka siyah-beyazlı takım olan Altay'ın başında eski takımına karşı galibiyet kovalayacak.
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