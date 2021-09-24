Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı nasıl izlenir? Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile Beşiktaş mücadele edecek. İki takım İzmir'de 41 kez karşılaşırken bu müsabakaların 15'ini Beşiktaş kazandı. Altay evinde rakibine 11 defa üstünlük kurdu, İzmir'deki lig maçlarının 15'i beraberlikle tamamlandı. Peki, Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı nasıl izlenir? Süper Lig 7. hafta Altay BJK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverlerin bu karşılaşmayı canlı izleyebilmeleri için beIN Sports üyeliği almaları gerekiyor.