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Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrası geçtiğimiz günlerde Bülent Uygun ile yolların ayrıldığını duyuran Çaykur Rizespor'da yeni teknik direktör belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Karadeniz temsilcisinin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bülen Uygun'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini kulübün resmi sosyal medya sayfası üzerinden duyurdu.

İşte o açıklama;

Çaykur Rizespor'umuzun yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu…

Kulübümüz, Bülent Uygun'la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla anlaştı.

Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

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