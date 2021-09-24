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Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Kenan Koçak biyografisi!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021
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Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Kenan Koçak biyografisi!

Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz’un yardımcısı Kenan Koçak’ın kim olduğu merak ediliyor. Alman teknik adamın yardımcılığına Koçak’ın getirildiği duyuruldu. 2009 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Koçak, yıllar boyunca Almanya’da teknik direktörlük yaptı.

Kenan Koçak kimdir? A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Kenan Koçak kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Teknik direktörlüğe tecrübeli isim Stefan Kuntz'un getirilmesinin ardından Alman ekolü devam ediyor. Ünlü teknik adamın yardımcılığına Kenan Koçak'ın getirildiği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre; Koçak yardımcılık görevine getirilen ilk isim oldu. Peki; Kenan Koçak kimdir?

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Almanya'da Mannheim, Sandhausen ve Hannover'i çalıştıran, haziran ayından bu yana boşta olan 40 yaşındaki teknik adam, Kuntz'un yeni yardımcısı oldu.

Kenan Koçak'la 2024 Eylül ayına kadar sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Son olarak Hannover'i çalıştıran Kenan Koçak, 57 maçta 1.39 puan ortalaması tutturdu.

5 Ocak 1981 tarihinde Kayseri'de doğan Kenan Koçak, 2000-2007 yılları arasında profesyonel olarak futbol oynadı.

2009'da antrenörlük kariyerine başlayan Koçak, sırasıyla T. Mannheim, VfR Mannheim, Waldh. Mannheim, Sandhausen ve Hannover'de görev yaptı.

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