Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Kenan Koçak biyografisi!
Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz’un yardımcısı Kenan Koçak’ın kim olduğu merak ediliyor. Alman teknik adamın yardımcılığına Koçak’ın getirildiği duyuruldu. 2009 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Koçak, yıllar boyunca Almanya’da teknik direktörlük yaptı.
Kenan Koçak kimdir? A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Kenan Koçak kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Teknik direktörlüğe tecrübeli isim Stefan Kuntz'un getirilmesinin ardından Alman ekolü devam ediyor. Ünlü teknik adamın yardımcılığına Kenan Koçak'ın getirildiği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre; Koçak yardımcılık görevine getirilen ilk isim oldu. Peki; Kenan Koçak kimdir?
KENAN KOÇAK KİMDİR?
Almanya'da Mannheim, Sandhausen ve Hannover'i çalıştıran, haziran ayından bu yana boşta olan 40 yaşındaki teknik adam, Kuntz'un yeni yardımcısı oldu.
Kenan Koçak'la 2024 Eylül ayına kadar sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Son olarak Hannover'i çalıştıran Kenan Koçak, 57 maçta 1.39 puan ortalaması tutturdu.
5 Ocak 1981 tarihinde Kayseri'de doğan Kenan Koçak, 2000-2007 yılları arasında profesyonel olarak futbol oynadı.
2009'da antrenörlük kariyerine başlayan Koçak, sırasıyla T. Mannheim, VfR Mannheim, Waldh. Mannheim, Sandhausen ve Hannover'de görev yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Kenan Koçak biyografisi!
- Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonucu ne zaman açıklanır?
- 15 bin sözleşmeli öğretmen taban puan ve kontenjanlar: 2021 öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Branş dağılımı...
- 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı kaç TL olacak? Asgari ücret yorumları nasıl?
- Mavi dil hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? Hangi illerde görüldü? Mavi dil hastalığı ve kan emen sinek hakkında detaylar
- 27. Dönem POMEM açıklandı mı? 2021 Polis Akademisi polislik alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- İSMEK kayıt nasıl yapılır? İSMEK ücretli mi? İSMEK bölümleri nelerdir?
- Diyanet Cuma hutbesi 24 Eylül 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Arapça-Türkçe tam metni...
- İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi öğrenme!
- Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru
- Son açıklamalar: Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? MEB duyurdu!
- 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar kaç TL oldu?