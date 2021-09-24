Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Kenan Koçak biyografisi!

Kenan Koçak kimdir? A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Kenan Koçak kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Teknik direktörlüğe tecrübeli isim Stefan Kuntz'un getirilmesinin ardından Alman ekolü devam ediyor. Ünlü teknik adamın yardımcılığına Kenan Koçak'ın getirildiği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre; Koçak yardımcılık görevine getirilen ilk isim oldu. Peki; Kenan Koçak kimdir?