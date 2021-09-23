Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçı ne zaman, ayın kaçında? Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçında dikkat çeken detay...
Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçı ne zaman, ayın kaçında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Las Vegas'ta Anthony Joshua ile Oleksandr Usyk unvan maçına çıkacak. Boksu takip eden vatandaşlar heyecan fırtınasına yol açan karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. İşte, Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçı ne zaman, ayın kaçında? Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçında dikkat çeken detay...
Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçı ne zaman, ayın kaçında? Sorusunun yanıtı araştırılan detaylar konular arasında yer alıyor. Ünlü İngiliz boksör Tyson Fury, vatandaşı Anthony Joshua ile Oleksandr Usyk'in cumartesi günü yapacağı maçta Joshua'yı destekleyeceğini söyledi. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler tarih konsundaki detayları sorguluyor. İşte, Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçı ne zaman, ayın kaçında?
ANTHONY JOSHUA VE OLEKSANDR USYK MAÇI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?
Unvan karşılaşması Cumartesi günü olacak.
ANTHONY JOSHUA KİMDİR?
Anthony Joshua, 15 Ekim 1989 tarihinde İngiltere'nin Watford şehrinde doğdu. Annesi Nijeryalı, babası İrlanda asıllı bir İngiliz'dir. Çocukluğunun bir kısmı Nijerya'da geçti. Kings Langley Ortaokulu'ndan öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında futbol ve atletizmde öne çıktı.
2007 yılında 18 yaşındayken kuzeni olan ünlü boksör Ben Lleyemi'nin tavsiyesiyle boksa başladı. 2009 ve 2010 yıllarında Haringey Box Cup'ı kazandı.
Joshua, 2010'da ABA Şampiyonasını kazandıktan sonra profesyonelliğe geçmesi için gelen 50.000 Pound'u reddederek ''50.000 Pound'u reddetmek kolaydı, sporu para karşılığında yapmıyorum, madalya kazanmak istiyorum.'' dedi. Aynı turnuvayı ertesi yıl da kazandı. Bu başarısıyla Büyük Britanya (GB) Boks ekibinde yer aldı. Daha sonra aynı yıl GB Amatör Boks Şampiyonasında şampiyon oldu. 2011 yılında Dünya Amatör Boks Şampiyonasında finalde kaybetse de olimpiyat oyunlarına girmeyi garantiledi. Ekim 2011'de Büyük Britanya Boxing Writers Kulübü tarafından ''Yılın Amatör Boksörü'' seçildi. Joshua'nın amatörlük istatiği 40-3'tür.
2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında şampiyon olan Joshua, 2013 yılında profesyonel boksa geçti. 2016'da Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu oldu. Profesyonel kariyerinde çıktığı 20 maçın tamamını kazanan Joshua, rakiplerinin hepsini nakavtla yendi
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