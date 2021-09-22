Çaykur Rizespor’da teknik direktör Bülent Uygun dönemi sona erdi

Teknik direktör Bülent Uygun, 2-1'lik Altay maçı mağlubiyeti sonrası şu açıklamalarda bulunmuştu,

"Bugün itibariyle baktığımızda özellikle sürecin geçişini daha iyiye çevirmek adına kazanmak istiyorduk. Fakat son dakikada Remy'nin sahaları bahane ederek 'sakatlığım var' demesi, Joel'in belinin kitlenmesinden dolayı oynatamayınca bir anda gene kadroda ve sistemde değişiklik yapmaya çalıştık. Baktığımızda bugün yüzde 68 top bizde olan, üretemeye çalışan, gole giren, sahada oyun anlayışını benimseten, kazanma adına mücadele eden iyi bir Rizespor vardı. Talihsiz goller yiyerek mağlup ayrıldık. Tabii bu da bizim adımıza üzüntü verici. Kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. İyiye doğru giden bir takımken karşılığını 3 puan ile almak isterdik ama olmadı. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Bunu gönül rahatlığıyla bugünkü maçtan sonra da söyleyebilirim. O yüzden futbolcu kardeşlerimi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Kaybettik, taraftarımızdan da bu anlamda özür diliyoruz. Benim tek beklentim; sabır.