Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun dönemi sona erdi
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 7’nci haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. 2-1'lik Altay maçı mağlubiyeti sonrası teknik direktör Bülent Uygun ise antrenmana çıkmadı. Bu gelişme sonrası Rizespor'un Bülent Uygun ile yollarını ayırdığı bilgisi geldi.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yeşil mavili futbolcuların ısınma hareketleri ile başladığı antrenman çift kale maç ile son buldu.
Bu arada teknik direktör Bülent Uygun'un katılmadığı antrenmanı yardımcı antrenör Sefer Yılmaz yönetti.
BÜLENT UYGUN DÖNEMİ SONA ERDİ
Bu gelişme sonrası Rizespor'un Bülent Uygun ile yollarını ayırdığı bilgisi geldi.
Teknik direktör Bülent Uygun, 2-1'lik Altay maçı mağlubiyeti sonrası şu açıklamalarda bulunmuştu,
"Bugün itibariyle baktığımızda özellikle sürecin geçişini daha iyiye çevirmek adına kazanmak istiyorduk. Fakat son dakikada Remy'nin sahaları bahane ederek 'sakatlığım var' demesi, Joel'in belinin kitlenmesinden dolayı oynatamayınca bir anda gene kadroda ve sistemde değişiklik yapmaya çalıştık. Baktığımızda bugün yüzde 68 top bizde olan, üretemeye çalışan, gole giren, sahada oyun anlayışını benimseten, kazanma adına mücadele eden iyi bir Rizespor vardı. Talihsiz goller yiyerek mağlup ayrıldık. Tabii bu da bizim adımıza üzüntü verici. Kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. İyiye doğru giden bir takımken karşılığını 3 puan ile almak isterdik ama olmadı. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Bunu gönül rahatlığıyla bugünkü maçtan sonra da söyleyebilirim. O yüzden futbolcu kardeşlerimi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Kaybettik, taraftarımızdan da bu anlamda özür diliyoruz. Benim tek beklentim; sabır.
Bazı gerçekleri konuşmakta fayda var. Sezon bittikten sonra 20 oyuncu gitti, ben mi gönderdim? Takımdan gitmesini istediğimiz adamlar vardı, hatta Remy 'Ben gidiyorum' dedi, sonra dedi ki 'Ben paralara yer bulamam' gerisin geri geldi. İdmana çık dedik çıkmadı, 'Sakatım' dedi 'Sahada çukur var' dedi. Hatta 1-2 oyuncu 'Hoca gider nasılsa Türkiye'de sistem böyledir' dedi.
Sonrasında 20 futbolcu gitti, bizde transfer yapmaya çalıştık. Bizim almaya çalıştığımız futbolcular şu anda liglerde oynuyor. Sağ olsun başkan en iyi transferi yapmak için uğraştı. Aldığımız 3 tane de genç var. Biri Eskişehirspor'dan 17 yaşında, biri Erokspor'dan onları da transfer olarak saymamak lazım. Toplamda 11 tane transfer var.
Ve bunların hepsi ağustos ayının 15'inden sonra geldi. 10 hafta Sumudica'ya sabrettiniz. İsimde vermek istemezdim de. X bir hocaya daha haftalarca kötü gitti sabrettik. Geçen yıl bu takım düştü diyorduk ben kurtardım mı? İdmansız. Biraz sabır. Yeni oyuncular geldi. Kimisi sakatlıktan çıkıyor. Bende ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Rizespor çok iyi bir kadro oluyor. İdman yönünden geliştikçe çok daha iyi yerlere gelecek. Bu kadar net."
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