Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira’dan Giresunspor maçı sonrası flaş Beşiktaş mesajı

"ŞU PERİYOTTA ÖNEMLİ OLAN 3 PUANI ALMAK"

Hem UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynamalarına değinen Vitor Pereira, "Problem şu ki Almanya'da oynadığımız maç yoğun geçen ve konsantrasyon gerektiren maçtı. O maçtan sonra toparlayamadık. Çok erken döndük ve seyahat ettik. Sivas maçını kazanamadık ama maçı domine ettik. O maçtan sonra yeteri kadar toparlamadık ama performansımız aşağıya doğru gitti. Yüksek ritimli baskılı oynayan bir takım olarak oynamak için yeterli derecede dinlenemedik. Bu sadece bize değil çoğu takıma oluyor. Avrupa'daki takımlara da bakarsanız oynadıkları Avrupa maçlarından sonra bu tarz zorluklar yaşıyorlar. Bizde ligdeki rakiplerimizden daha az dinlenme süremiz oluyor. Bir sonraki maçta da büyük bir takım ruhu sergileyeceğiz. Sahada şu periyotta bizim için önemli olan şey 3 puan almak" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE PUAN KAYBEDEBİLİRİZ"

Şampiyonluk yolunda rakiplerin puan kaybetmesine değinen Pereira, "Ben rakiplerimizde puan kaybedecek dediğimde geleceği görmedim kristal bir kürem yok. Tecrübeme dayanarak konuşuyorum. Şunu biliyorum ki Türkiye'de aslında bütün takımlar şampiyonluk için yarışan takımlara problem üretiyorlar. Türkiye'deki her takımın çok çabuk oyuncuları var. Çok kaliteli Türk ve yabancı oyuncuları var. Bu lig kolay değil. Taktiksel anlamda biraz kalite eksik kalabiliyor, zaman zaman ama her takım her an kaybedebiliyor. Yorgun olduğunda takım kaybedebiliriz. Biz de puan kaybedebiliriz. Bu yarışta Trabzon biraz daha avantajlı Avrupa'da olmadığı için. Biz de, diğer takımlar da gününde olmadığı zaman her zaman her maç puan kaybedebilir" şeklinde konuştu.