Sergen Yalçın'dan Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası flaş “Balotelli" sözleri: O hareketi bana yaptı

Adana Demirspor ile sahasında 3-3 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. Balotelli’nin maç içindeki hareketi direkt olarak kendisine yaptığını söyleyen Yalçın, karşılaşma için de “İnşallah bir daha böyle bir maç yaşamayız” dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri adına zor bir gece olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Yalçın, "3-0'lık bir skordan sonra, 3-3'e gelmesi bizim adımıza ciddi bir talihsizlik. 3 gün önce de zoru başardık, bugün de zor olanı başardık. Sezon içerisinde tabii ki bu tür maçlar olacak. İç sahada böyle öne geçtikten sonra skorun beraberliğe gelmesi kolay değil. Hamleler yaptık, daha diri oyuncuları oyuna aldık ama burada başarılı olamadık. Sonuçta uzun maratonda bu tip maçlar her takımın başına gelebilir. Çok da büyütmemek lazım. Buradan dersler alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. 3 gün sonra bir maçımız var, sonrasında 4 gün sonra bir maçımız var. Ghezzal ve Larin'in durumlarına bakacağız. Rosier de kırmızı kart gördü maçtan sonra. İnşallah böyle bir maçı bir daha yaşamayız" ifadelerini kullandı.



"ADANA DEMİRSPOR ADINA ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Mario Balotelli'nin 78. dakikada attığı gol sonrasında yaptığı hareketi direkt olarak kendisine yaptığını söyleyen Sergen Yalçın, "Balotelli hareketi kulübeye yapmadı, bana yaptı. Kendisini tanımam, hayatımda hiç görmedim, telefonla bir kez konuşmadım. Bu yaptığı hareketin karşılığı sarı kart mı, kırmızı kart mı bilmiyorum. Profesyonel futbolcuya yakışmayacak bir hareket. Böyle seviyesiz bir davranışta bulunması, maalesef kendisi ve Adana Demirspor adına üzücü bir durum. Ben kendisine cevap vermedim. Ben teknik direktörüm, o futbolcu, zaten aynı seviyede değiliz. Bu davranış, Adana Demirspor camiasını ilgilendiren bir durum" dedi. Zeminin bozuk olmasını da değerlendiren Yalçın, "Zemin maalesef istediğimiz seviyede değil. Borussia Dortmund maçında da oyunculardan ciddi şikayetler geldi. Yeni yapıldı ve henüz oturmadı. Milli maç arasına kadar herhalde düzelir diye düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.



"STEFAN KUNTZ ÖNCE SAÇMALADI SONRA TOPARLAMAYA ÇALIŞTI"

Bu sezon hakemler hakkında konuşmak istemediğini ifade eden Sergen Yalçın, "Zaten herkes her şeyi görüyor. Benim burada çıkıp da bazı şeyler söylemem mantıklı gelmiyor. Çok tepki alıyoruz. Ne konuşsak tepki alıyoruz. Bakıyorsunuz Ullenberg gelip benimle ilgili açıklama yapıyor. Bugün gelip bir oyuncu bana hareket yapıyor. Başka bir yerden yine benimle ilgili bazı açıklamalar geliyor. En son Stefan Kuntz açıklama yaptı. Önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa, kıvırmadan söylesin direkt. Benim üzerime gelen bazı cümleler var. Sürekli herkes bir şey söylüyor. Benim kimseyle kötü diyaloğum da yok. Türkiye'de yaşamayan insanlar benimle ilgili açıklamalar yapıyor, bu durum daha da enteresan. Ben kimseyle diyaloğa girmek istemiyorum. Girmek isteyen varsa gireriz ama inşallah bir daha bu durum olmaz" diyerek devam etti.



"YORGUNLUK VARDI AMA BUNLAR BAHANE DEĞİL"

Takımda yorgunluğun üst seviyede olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Yorgunluk vardı. Son 5 dakikada Welinton da Montero da 'Beni çıkar' diye işaret etti. İdare edin 5 dakika daha dedik. Arka arkaya temposu çok yüksek maçlar oynadık. Oyuncuları da anlamak lazım. Ama bugün 3-0'dan 3-3'e gelen maç için bunlar bahana değil. Biz büyük camiayız, güçlü bir takımız ve daha sağlam durmamız gerekiyor. Sezon içerisinde bu tür sonuçlar maalesef çıkabiliyor. Geçen sene de şampiyon olduk ama 8 maçı kaybettik. Bu tür sonuçlardan çıkarmamız gerekenleri çıkarıp bundan sonrası için neler yapmamız gerektiğine bakmamız gerekiyor" diye konuştu. Son olarak Balotelli'nin kendilerine daha önce önerilip önerilmediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Bize önerilen birçok oyuncu var. Bana 40-50 oyuncu öneriliyor transfer döneminde. Biz bunların içerisinden karar veriyoruz oyuncularla ilgili. Böyle bir tepkinin sebebi bu olamaz. Hiç kimse önerilen ya da tavsiye edilen oyuncuyu almak zorunda değil. Oyuncular her takımda oynayabilir. Her oyuncunun performansını gösterebileceği bir sürü camia var. Bu davranışın açıklaması olamaz. Çok basit bir davranış kendisine yakışmadı" diyerek sözlerini tamamladı.