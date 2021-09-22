CANLI | Gaziantep FK Medipol Başakşehir maçı canlı anlatım izle! Kıran kırana mücadele
CANLI | Gaziantep FK Medipol Başakşehir maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir bugün saat 17.00'da Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'na saat 17.00'de başlayan olan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor.
Bu karşılaşma öncesi son 2 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Gaziantep FK'nın 5 puanı bulunuyor.
Ligdeki puan hasretini geçen hafta Fenerbahçe karşısında son veren ve sahadan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir Gaziantep deplasmanında çıkışını sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı için ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK-BAŞAKŞEHİR 11'LER:
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Doğan, Muhammet, Figueiredo, Recep Niyaz, Halil İbrahim, Caulker, Merkel, Oğuz Ceylan, Sagal
Başakşehir: Volkan, Epureanu, Visca, Berkay, Şener, Gulbrandsen, Ponck, Tolga Ciğerci, Zulj, Lima, Okaka