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Ozan Tufan İngiltere'de ilk maçına çıktı! Watford evinde kaybetti

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Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
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Ozan Tufan İngiltere’de ilk maçına çıktı! Watford evinde kaybetti

Sezon başında Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer olan Ozan Tufan yeni takımının formasını ilk kez giydi. İngiltere Lig Kupası'ndaki 3. tur mücadelesinde Watford, 2. lig (Championship) takımlarından Stoke City'e 3-1 mağlup oldu. Ozan maçta 90 dakika forma giydi.

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'ın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı. İngiltere Lig Kupası'ndaki 3. tur mücadelesinde Watford, 2. lig (Championship) takımlarından Stoke City'yi ağırladı.

Stoke City, Powell'ın 25, Clucas'ın 80 ve Tymon'un 85. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı ve son 16 takım arasına girdi. Watford'ın golünü 61. dakikada Fletcher kaydetti. Watford'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan, 90 dakika sahada kaldı.

Turnuvada ayrıca Manchester City, Wycombe Wanderers'ı 6-1, Liverpool da Norwich City'yi 3-0'lık skorla geçerek tur atladı.

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