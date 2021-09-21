Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan Stefan Kuntz’a olay yanıt!

Yalçın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tepki göstererek, "Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi, önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, kıvırtmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.