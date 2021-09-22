Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan Balotelli’ye: Deliye deli denmez

Maçın sonunda yaşanan olaylara da değinen Sancak, şunları kaydetti:

"Balotelli-Sergen olayı yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Sergen'in daha önce yaptığı açıklama da doğru değildi, Balotelli'nin yaptığı olay da doğru değildi. Soyunma odasında da söyledim kendisine ama birileri muhakkak doldurmuş 'Bu hoca senin için deli dedi' şeklinde. O da reaksiyon gösterdi. Bir deliye deli denmez zaten. Keşke yaşanmasaydı çünkü Beşiktaş-Adana Demirspor taraftarları kardeştir. Her iki taraf da daha duyarlı olursa daha iyi olur diye düşünüyorum."