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Beşiktaş - Adana Demirspor maçına damga vuran an! Balotelli Sergen Yalçın'ın yıllar önce "beyinsiz" söylemini unutmadı! İşte o hareket...

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Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Beşiktaş - Adana Demirspor maçına damga vuran an! Balotelli Sergen Yalçın’ın yıllar önce beyinsiz söylemini unutmadı! İşte o hareket...

Beşiktaş Adana Demirspor maçı nefesleri kesen bir mücadeleye sahne olurken, siyah beyazlı ekip 3-0'lık skoru koruyamadı. Adana Demirspor maç'ı 90+7'de bulduğu golle 3-3'e getirerek maçtan bir puanı kaptı. Karşılaşmada en çok konuşulan olay ise Balotelli'nin attığı golden sonra Sergen Yalçın'a yaptığı hareket oldu. İşte o anlar...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalırken, takımının ikinci golünü kaydeden Mario Balotelli saha kenarına gelerek Sergen Yalçın'a bir hareket yaptı.

"BU ÇOCUĞUN BEYNİ YOK"

Peki Balotelli bu hareketi neden yaptı? Bunun sebebi ise Sergen Yalçın'ın yıllar önce Balotelli hakkında yaptığı yorum. Sergen Yalçın, 29 Eylül 2012 yılında bir televizyon kanalında katıldığı bir programda Balotelli için "Bu çocuğun beyni yok" demişti.

NE OLMUŞTU?

Manchester City'nin LA Galaxy ekibiyle oynadığı hazırlık maçında yaptığı ilginç topuk vuruşuyla tepki çeken Mario Balotelli'nin bu harekiytle ilgili Yalçın "Şu harekete bak. Ne kadar saygısız bir insan. Laubali bir vuruş yapabilirsin, o normaldir, futbolun içinde var. Ama şu yaptığı hareket rakibe saygısızlık ve kendi karakterini gösteren bir hareket. Mancini yine iyi, oyundan almış. Ben olsam kovardım" demişti.

SERGEN YALÇIN: KENDİ SEVİYESİNİ BELLİ ETTİ

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın "Balotelli direkt bana hareket yaptı. Ben ilk defa görüyorum. İlk defa bir oyuncuyu rakip teknik adama bir hareket yaparken gördüm. Hakem sarı kart gösterdi. Balotelli benim muhattabım değil. Neden bana böyle bir hareket yaptı anlamadım. Geçen sezon bize gelemedi diye mi yaptı bilmiyorum. Kendi seviyesini belli etti. Yazık oldu kendisi için. Çok seviyesiz bir hareket." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'un uzatma dakikalarında bulduğu gol sonrası mücadele 3-3 sona erdi. Kritik karşılaşma sonrası ortalık karıştı. Mario Balotelli ile Beşiktaş yedek kulübesinde tansiyon yükseldi.

Beşiktaş antrenörü Murat Şahin ile Adana Demirsporlu Mario Balotelli arasında yaşanan tartışmaya iki takım yedek kulübeleri de dahil oldu. Tartışmalar uzun süre devam ederken, tarafların soyunma odasına yönelmesiyle son buldu.

Tansiyonun yükseldiği anlarda bir de kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'ta Valentin Rosier, maç bittikten sonra 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

MAÇ SONU OLAY PAYLAŞIM!

Mario Balotelli'nin Beşiktaş maçı sonrası yaptığı paylaşım olay oldu. 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bizim beynimiz ve özellikle ta..... ile kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." notunu düştü.

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