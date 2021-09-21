Beşiktaş - Adana Demirspor maçına damga vuran an! Balotelli Sergen Yalçın'ın yıllar önce "beyinsiz" söylemini unutmadı! İşte o hareket...
Beşiktaş Adana Demirspor maçı nefesleri kesen bir mücadeleye sahne olurken, siyah beyazlı ekip 3-0'lık skoru koruyamadı. Adana Demirspor maç'ı 90+7'de bulduğu golle 3-3'e getirerek maçtan bir puanı kaptı. Karşılaşmada en çok konuşulan olay ise Balotelli'nin attığı golden sonra Sergen Yalçın'a yaptığı hareket oldu. İşte o anlar...
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalırken, takımının ikinci golünü kaydeden Mario Balotelli saha kenarına gelerek Sergen Yalçın'a bir hareket yaptı.
"BU ÇOCUĞUN BEYNİ YOK"
Peki Balotelli bu hareketi neden yaptı? Bunun sebebi ise Sergen Yalçın'ın yıllar önce Balotelli hakkında yaptığı yorum. Sergen Yalçın, 29 Eylül 2012 yılında bir televizyon kanalında katıldığı bir programda Balotelli için "Bu çocuğun beyni yok" demişti.
NE OLMUŞTU?
Manchester City'nin LA Galaxy ekibiyle oynadığı hazırlık maçında yaptığı ilginç topuk vuruşuyla tepki çeken Mario Balotelli'nin bu harekiytle ilgili Yalçın "Şu harekete bak. Ne kadar saygısız bir insan. Laubali bir vuruş yapabilirsin, o normaldir, futbolun içinde var. Ama şu yaptığı hareket rakibe saygısızlık ve kendi karakterini gösteren bir hareket. Mancini yine iyi, oyundan almış. Ben olsam kovardım" demişti.
SERGEN YALÇIN: KENDİ SEVİYESİNİ BELLİ ETTİ
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın "Balotelli direkt bana hareket yaptı. Ben ilk defa görüyorum. İlk defa bir oyuncuyu rakip teknik adama bir hareket yaparken gördüm. Hakem sarı kart gösterdi. Balotelli benim muhattabım değil. Neden bana böyle bir hareket yaptı anlamadım. Geçen sezon bize gelemedi diye mi yaptı bilmiyorum. Kendi seviyesini belli etti. Yazık oldu kendisi için. Çok seviyesiz bir hareket." ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor'un uzatma dakikalarında bulduğu gol sonrası mücadele 3-3 sona erdi. Kritik karşılaşma sonrası ortalık karıştı. Mario Balotelli ile Beşiktaş yedek kulübesinde tansiyon yükseldi.
Beşiktaş antrenörü Murat Şahin ile Adana Demirsporlu Mario Balotelli arasında yaşanan tartışmaya iki takım yedek kulübeleri de dahil oldu. Tartışmalar uzun süre devam ederken, tarafların soyunma odasına yönelmesiyle son buldu.
Tansiyonun yükseldiği anlarda bir de kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'ta Valentin Rosier, maç bittikten sonra 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.
MAÇ SONU OLAY PAYLAŞIM!
Mario Balotelli'nin Beşiktaş maçı sonrası yaptığı paylaşım olay oldu. 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bizim beynimiz ve özellikle ta..... ile kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." notunu düştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Paris iklim anlaşması nedir? Paris iklim anlaşması kimleri kapsıyor, Türkiye ne zaman imzalayacak?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Aşı olmak zorunlu mu olacak? Yeni kararlar...
- VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF 2021 güz dönemi kayıt takvimi açıklandı mı?
- 6 ay çalışana çifte tazminat! Çoğu kişi bu hakkı bilmiyor! Şartları yerine getiriyorsanız acele edin...
- 2021-2022 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Başvurana 659 - 990 TL arasında ödeme! 18 ile 65 yaş arasına veriliyor! Dilekçe ve kimlik numarası ile...
- Cemal Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den skandal sözler...
- MEB son dakika: 15 bin öğretmen ek atama branş dağılımı belli oldu mu? 2021 sözleşmeli öğretmen atama takvimi!
- FIFA 22 ne zaman çıkacak? Yeni oyun FIFA 22 fiyatı ne kadar olacak?
- Bunu kaçıran bin pişman olacak! ŞOK'tan %20 indirim kampanyası! 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Kritik toplantı! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB faizler artacak mı düşecek mi?