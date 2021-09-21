Beşiktaş - Adana Demirspor maçına damga vuran an! Balotelli Sergen Yalçın'ın yıllar önce "beyinsiz" söylemini unutmadı! İşte o hareket...

SERGEN YALÇIN: KENDİ SEVİYESİNİ BELLİ ETTİ

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın "Balotelli direkt bana hareket yaptı. Ben ilk defa görüyorum. İlk defa bir oyuncuyu rakip teknik adama bir hareket yaparken gördüm. Hakem sarı kart gösterdi. Balotelli benim muhattabım değil. Neden bana böyle bir hareket yaptı anlamadım. Geçen sezon bize gelemedi diye mi yaptı bilmiyorum. Kendi seviyesini belli etti. Yazık oldu kendisi için. Çok seviyesiz bir hareket." ifadelerini kullandı.