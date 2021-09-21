CANLI | Çaykur Rizespor Altay maçı canlı anlatım izle! Zorlu randevu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Rizespor ile Altay karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Emir Han, Dabo, Alper Potuk, Phiri, Fabricio, Boldrin, Bolasie, Deniz Hümmet.

Altay: Lis, Naderi, Erhan, Murat Akça, Björkander, Cebrail, Zeki Yıldırım, Thaciano, Kappel, Thiam, Bamba.

RİZESPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayan olan Rizespor - Altay maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.