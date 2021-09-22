Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor Bülent Uygun ile yollarını ayırdı | Yeni teknik adamı canlı yayında açıkladı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, deneyimli teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Spor muhabiri Selman Kutlu canlı yayında aktardı. Peki yeni teknik direktör kim olacak? sorusuna ise Kutlu, adaylar arasında öne çıkan ismin, geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'dan ayrılan Çağdaş Atan olduğunu söyledi. Öte yandan Kutlu, adaylar arasında Okan Buruk ve Ünal Karaman'ın da olduğunu söyledi.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.

Mavi yeşilliler, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor 6 maçta 1 puan almıştı.

Karadeniz ekibinde yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından toplandı ve Bülent Uygun ile yola devam etmeme kararı aldı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

A Spor muhabiri Selman Kutlu canlı yayında 'Yeni teknik direktör kim olacak?' sorusuna yanıt verdi. Kutlu, Alanyaspor'dan ayrılan Çağdaş Atan'ın öne çıkan isim arasında yer aldığını vurgularken, Ünal Karaman ve Okan Buruk isimlerinin de adaylar arasında olduğunu söyledi.