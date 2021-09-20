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THY'den Türkiye'nin gururu Ampute Futbol Milli Takımı'na sürpriz anons

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Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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THY’den Türkiye’nin gururu Ampute Futbol Milli Takımı’na sürpriz anons

Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek kupayı ikinci kez kazanan Milli Takım, Türkiye'de büyük sevinç yaşattı. Türk Hava Yolları pilotu Selahattin Yılmaz, Millilerimizi yaptığı anonsla tebrik etti. İşte o anlar...

Ampute Futbol Milli Takımı, Şampiyonluğun ardından Türk Hava Yolları'na ait TK1266 seferiyle Türkiye'ye döndü. 2. Pilot Selahattin Yılmaz, uçakta bulunan milli takım teknik heyetini ve futbolcularını "hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Uçuş hakkında bilgi veren Yılmaz, yaptığı anonsta, "Varşova'dan Avrupa Şampiyonluğuyla dönen değerli hocamız Osman Çakmak'ı ve tüm takımımızı kutluyorum. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve kazandığınız şampiyonluk için sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. Tekrar uçuşta görüşmek üzere, iyi uçuşlar." ifadelerini kullandı.

Uçak içerisinde kaydedilen görüntülerde, milli takım teknik heyetinin ve futbolcuların bu anonsa alkışlarla karşılık verdiği görüldü.

Ayrıca Ampute Futbol Milli takımımız için İstanbul Havalimanı'nda da coşkulu bir karşılama töreni gerçekleştirildi.

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