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Son dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

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Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Son dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif ÜstündağA Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 1998 yılından bu yana ilk kez 2022'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğini açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada önemli bir müjdeyi duyurdu. Üstündağ yaptığı açıklamada, 1998 yılından bu yana ilk kez 2022'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın da olacağını duyurdu.

Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'mız, 1998'de oynanan Dünya Şampiyonası'nda da yer almıştı. Ay-yıldızlılar; Yugoslavya ve Rusya'ya setlerde 3-0, Avustralya'ya ise 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Öte yandan şampiyon, İtalya olmuştu.

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