Son dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek

Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'mız, 1998'de oynanan Dünya Şampiyonası'nda da yer almıştı. Ay-yıldızlılar; Yugoslavya ve Rusya'ya setlerde 3-0, Avustralya'ya ise 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Öte yandan şampiyon, İtalya olmuştu.

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