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Başkan Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na tebrik: Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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Başkan Erdoğan’dan Ampute Milli Takımı’na tebrik: Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar...

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımı'mız, bir kez daha tarih yazdı. Turnuvanın finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup eden Milliler, Avrupa şampiyonu oldu. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından şampiyon olan Ampute Milli Takımı'nı "Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar…" sözleriyle kutladı.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

"TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR ÇOCUKLAR…"

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında; "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar…" ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Ampute Takımı Avrupa Şampiyonu! TÜRKİYE MİLLİ AMPUTE TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONU!
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