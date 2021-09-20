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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 20.09.2021
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Süper Lig’de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberi... Süper Lig'de yarın başlayacak olan 6. haftaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş - Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık oldu.

Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6'ncı hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:

21 EYLÜL SALI

17.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Rizespor - Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Erkan Özdamar

22 EYLÜL ÇARŞAMBA

17.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Kayserispor - Galatasaray : Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 EYLÜL PERŞEMBE

17.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Cüneyt Çakır

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