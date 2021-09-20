Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı
Son dakika haberi... Süper Lig'de yarın başlayacak olan 6. haftaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş - Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık oldu.
Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6'ncı hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:
21 EYLÜL SALI
17.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Rizespor - Altay: Ümit Öztürk
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Erkan Özdamar
22 EYLÜL ÇARŞAMBA
17.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Kayserispor - Galatasaray : Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa
23 EYLÜL PERŞEMBE
17.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Cüneyt Çakır