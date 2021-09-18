Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu fırtınası! Fransız devi talip oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta Borussia Dortmund maçının ardından sıcak bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusuna Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi. Kartal'ın devre arasında pazarlık masasına oturacağı vurgulandı.

TRANSFER SÜRPRİZİ

Süper Lig'de ilk 4 hafta sonunda liderlik koltuğunda bulunan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile karşılaşan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı takımın yıldız oyuncusuna Lyon'un talip olduğu belirtildi. İşte Lyon'un transfer teklifinde bulunduğu o isim...

ANTALYASPOR'A KARŞI 5 EKSİK

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex Teixeira, Georges Kevin N'Koudou kadroda yer almadı.

STOPER TANDEMİ NETLEŞTİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Vida ve Welinton'un yokluğunda stoper ikilisini Montero ve Necip'ten oluşturacağı belirtildi. Defans hattının diğer oyuncularının ise sağ bekte Rosier, sol bekte N'Sakala olması bekleniyor.

LYON ERSİN'E TALİP OLDU

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu transferetmek istediği iddia edildi. Siyah-beyazlıların genç file bekçisi için iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay vereceği vurgulandı.