Liverpool - Crystal Palace maçı A Spor canlı izle: Premier Lig'in 5. haftasında zorlu mücadele
Liverpool - Crystal Palace maçı A Spor canlı izle | Dünyanın en zorlu ligi olan İngiltere Premier Lig'deki zorlu karşılaşmalar A Spor'da. 5. hafta mücadelesinde Liverpool sahasında Crystal Palace'ı ağırlıyor. Zorlu mücadele 17.00'den itibaren A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
İngiltere Premier Ligi'nde heyecan her hafta olduğu gibi bugün de A Spor'da yaşanacak.
5. hafta mücadelesinde ligde yoluna namağlup devam eden Klopp'un yıldızlar karması Liverpool, sahasında Patrick Viera'nın Crystal Palace'ını ağırlayacak.
Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele A Spor'da 17.00'den itibaren naklen ve şifresiz ekranlara gelecek.