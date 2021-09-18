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Liverpool - Crystal Palace maçı A Spor canlı izle: Premier Lig'in 5. haftasında zorlu mücadele

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Giriş Tarihi: 18.09.2021
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Liverpool - Crystal Palace maçı A Spor canlı izle: Premier Lig’in 5. haftasında zorlu mücadele

Liverpool - Crystal Palace maçı A Spor canlı izle | Dünyanın en zorlu ligi olan İngiltere Premier Lig'deki zorlu karşılaşmalar A Spor'da. 5. hafta mücadelesinde Liverpool sahasında Crystal Palace'ı ağırlıyor. Zorlu mücadele 17.00'den itibaren A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

İngiltere Premier Ligi'nde heyecan her hafta olduğu gibi bugün de A Spor'da yaşanacak.

5. hafta mücadelesinde ligde yoluna namağlup devam eden Klopp'un yıldızlar karması Liverpool, sahasında Patrick Viera'nın Crystal Palace'ını ağırlayacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele A Spor'da 17.00'den itibaren naklen ve şifresiz ekranlara gelecek.

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