Liverpool - Crystal Palace maçı A Spor canlı izle: Premier Lig’in 5. haftasında zorlu mücadele

İngiltere Premier Ligi'nde heyecan her hafta olduğu gibi bugün de A Spor'da yaşanacak.

5. hafta mücadelesinde ligde yoluna namağlup devam eden Klopp'un yıldızlar karması Liverpool, sahasında Patrick Viera'nın Crystal Palace'ını ağırlayacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele A Spor'da 17.00'den itibaren naklen ve şifresiz ekranlara gelecek.